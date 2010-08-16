Der eine und der andere

Der eine Verband setzt auf einen kleinen Kader, der sich gut einspielen soll, der andere Verband verändert sein Team permanent. Der eine Verband schafft es, dass das Nationalteam trotz weniger Spiele eine Mannschaft ist, die Spieler intern kommunizieren und sich mit Hausaufgaben auf den nächsten Gegner vorbereiten. Der andere Verband bietet nichts dergleichen: Keine Kommunikation, keine Mannschaft, keine Hausaufgaben. Der eine Verband ist der kleine Handballbund, der andere Verband der große Fußballbund. Komisch, dass der kleine viel professioneller und strategischer arbeitet, oder?