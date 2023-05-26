Der Elon und "der Jude"

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 3 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Wäre die Welt ein besserer Ort, wäre Elon Musk Jude? Kann man per se schwer sagen. Fest steht aber: De Welt wäre weniger antisemitisch, wäre Musk ein besserer und klügerer Mensch.
Neuestes Negativbeispiel der Muskschen Verwirrtheit - ein seltsames Elaborat über die jüdische Weltverschwörung und Mörder mit Hakenkreuz-Tätowierungen, die unmöglich rechtsradikale sein können. In einem TV-Interview fand nun auch der Tesla- und Twitter-Chef endlich einen Schuldigen für die Probleme der Welt: George Soros. Dieser erinnere ihn an Magneto, den Marvel-Superschurken, auch in der Filmvorlage ein Holocaust-Überlebender. Musk legte aber nochmals nach, er erklärte einem anderen Twitter-Nutzer: "Er will die Struktur der Zivilisation untergraben. Soros hasst die Menschheit." 42 Millionen Follower durften den Ergüssen folgen. Als Musk auf einen Amoklauf in Texas angesprochen wurde - der Schütze hatte in einem Einkaufszentrum in der Stadt Allen acht Menschen getötet -, zeigte sich nochmals eine widerliche Täter-Opfer-Umkehr. Die Polizei gab bekannt, dass der Täter einer neonazistischen Gesinnung anhing. Musk widersprach und meinte, es gebe keine Beweise, außer eine seltsame linke Website - es handelt sich dabei um ein anerkanntes investigativ-journalistisches Produkt, das ebenso wie Soros immer wieder von Rechten attackiert wird. Dass der Täter in den Sozialen Medien stolz seine Tätowierungen, Hakenkreuze und SS-Runen zeigte, dürfte wohl nur ein Fake sein.