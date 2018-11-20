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Der erste Schnee fällt in die Straßen...

Von 0ÿSir Kristian Goldmund Aumann

Leserforum

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Und der erste Schnee fällt in die Straßen - Schenken wir jenen Menschen, die, da nahe am Abgrund - ein wenig Wärme...





Stadt aus Straßen





Stadt aus Straßen NACHTGLATT


Ein Bündel Mensch -


EINSAMKEIT weint DER...


STILL der Tränen - ungehört


In den Straßen der Stadt


KEIN MENSCH fragte nach "DEM"


Löcher in den Schuhen


Kleider TRÄNEN ausgefüllt


ALLEIN SEIN stand mit IHM in den Straßen der Stadt


Nur der Hunger hieß den MILDTÄTIG weiter -


Ansonsten "Aalglatt" DIE die dann


FRÜH MORGENS in den Straßen der Stadt -


Und der rettete IHM beinahe das Leben


Stadt aus Straßen


NACHTKALT


Fiel Schneeflocke


Ein LÄCHELN


Auf das Bündel Mensch





Sir KRISTIAN GOLDMUND AUMANN


Poet