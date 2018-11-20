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Und der erste Schnee fällt in die Straßen - Schenken wir jenen Menschen, die, da nahe am Abgrund - ein wenig Wärme...
Stadt aus Straßen
Stadt aus Straßen NACHTGLATT
Ein Bündel Mensch -
EINSAMKEIT weint DER...
STILL der Tränen - ungehört
In den Straßen der Stadt
KEIN MENSCH fragte nach "DEM"
Löcher in den Schuhen
Kleider TRÄNEN ausgefüllt
ALLEIN SEIN stand mit IHM in den Straßen der Stadt
Nur der Hunger hieß den MILDTÄTIG weiter -
Ansonsten "Aalglatt" DIE die dann
FRÜH MORGENS in den Straßen der Stadt -
Und der rettete IHM beinahe das Leben
Stadt aus Straßen
NACHTKALT
Fiel Schneeflocke
Ein LÄCHELN
Auf das Bündel Mensch
Sir KRISTIAN GOLDMUND AUMANN
Poet