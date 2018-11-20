Und der erste Schnee fällt in die Straßen - Schenken wir jenen Menschen, die, da nahe am Abgrund - ein wenig Wärme...











Stadt aus Straßen











Stadt aus Straßen NACHTGLATT





Ein Bündel Mensch -





EINSAMKEIT weint DER...





STILL der Tränen - ungehört





In den Straßen der Stadt





KEIN MENSCH fragte nach "DEM"





Löcher in den Schuhen





Kleider TRÄNEN ausgefüllt





ALLEIN SEIN stand mit IHM in den Straßen der Stadt





Nur der Hunger hieß den MILDTÄTIG weiter -





Ansonsten "Aalglatt" DIE die dann





FRÜH MORGENS in den Straßen der Stadt -





Und der rettete IHM beinahe das Leben





Stadt aus Straßen





NACHTKALT





Fiel Schneeflocke





Ein LÄCHELN





Auf das Bündel Mensch











Sir KRISTIAN GOLDMUND AUMANN





Poet