Der Fan-Sprecher

Dass er im Gespräch in kleiner Runde dann gesteht, das letzte Spiel gegen Schweden nicht gesehen zu haben, befremdet. Sollte das nicht eher von Interesse sein? Andy Ivanschitz war in dieser Partie noch einer der Besseren, doch er wurde ausgepfiffen. Die frustrierte Fußballseele braucht ihren Sündenbock. Was tut Constantini? Er verzichtet auf den Kapitän und erntet Jubel. Die Maßnahmen des Teamchef decken sich auffallend mit Volkes Stimme. Zufall oder einfach nur Populismus?*