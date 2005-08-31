Der Fluch der Relikte

Der Sommer ist eine gnadenlose Jahreszeit, ganz unabhängig von den Wetterkapriolen, die Jahr für Jahr für Schlagzeilen sorgen. Kaum hat man sich auf die zahlreichen Wiederholungen im Fernsehen eingestellt - und sie hie und da sogar lieb gewonnen -, da stürzen Relikte aus der nachrichtenlosen Zeit den Seher ins Verderben. Damals, in den Urzeiten des Fernsehens, gab es noch das berühmte Sommerloch, jenes Gebilde, das heute ähnlich mythologisch klingt wie Schlechtwetterprogramm, Sendeschluss oder TV-Ansagerin. Dieses Ungetüm wütete in der heißen Jahreszeit und setzte gerade Nachrichten-Süchtigen und ihren Lieferanten ordentlich zu.