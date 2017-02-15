Der Flughafen Schwechat und ein irischer Kobold

Auch wenn der Herr Pröll seine Wut über das Bauverbot der dritten Startbahn kaum verbergen kann, es ist ein wegweisendes Urteil. Das Urteil bezieht sich eindeutig auf die zusätzliche CO2-Belastung durch den Ausbau des Flughafens. Die Industrienationen haben sich eindeutig in dem Pariser Abkommen verpflichtet die Treibhausgas- Emissionen zu reduzieren, daher wird sich die österreichische Rechtssprechung auch daran zu halten haben.











Aus dem Umfeld des Prozesses kommt eine große Warnerin ob dieser Tatsache Frau Prof Kemfert. Sie hat bereits genau durchdacht wie es in den nächsten Jahrzehnten weitergehen könnte. Wir stehen vor der schwierigen Aufgabe bei den jetzigen Investitionen unsere vertraglichen Verpflichtungen für die Zukunft zu berücksichtigen.











Kurz die Kohlenstoffblase oder Carbonbubble verdient eine genauere Betrachtung. Dieses Schlagwort will den Zwang zu weniger Investitionen in die energieintensiven Bereiche unseres Lebens verdeutlichen. Was bedeuten im Grunde Investitionen? Aus der Sicht eines Ökonomen Geld oder Kredite, der Politiker sieht Jobs oder Wählerstimmen und der Naturwissenschaftler zeitlich nach vorne gezogener Verbrauch oder zukünftige Energie und Ressourcen Entnahmen inklusive Abfall aus der Natur oder auch Biosphäre genannt. Daher ist jetzt schon in der Planung unserer Entscheidungen was mit dem Geld oder eben Ressourcen zu passieren hat die Zukunft mit einzuplanen.











So auch eben bei der Fliegerei, welche wir entweder freiwillig oder eben aus einem äußeren Zwang heraus aufgeben werden. Der Zwang wird entweder aus der Tatsache sein, dass unsere Luft, Erde und Meeere nicht beliebig viele Abfallprodukte aufnehmen können und wir daher Abkommen schließen die dieser Tatsache gerecht werden. Oder eben aus dem Zwang heraus weil Erträge aus den verschiedenen Minen sinken und unrentabel werden. Als Mine kann auch der moderner Ackerbau oder Waldwirtschaft betrachtet werden, wir entnehmen hier Rohstoffe schneller als sich diese wieder regenerieren können und behandeln diese daher wie fossile Energiequellen.











Viele Urteile und Entscheidungen werden noch folgen und es wird kein freiwilliges Aufgeben der Vorzüge der fossilen Energien geben und teilweise wird es chaotisch werden. Wenn die Erträge weiter abnehmen werden sogar schmutzigere Energiequellen verstärkt genutzt werden und die Expansion der so genannten Technosphäre als Gegenpol zur Biospäshre wird sogar teilweise zunehmen. Ein Kurzschluss zwischen Anode und der Erde als Katode nach Schramski.











Auf der anderen Seite werden so wie in Dänemark und zuletzt Irland ganze Staaten ihre Investitionen umlenken. Beim Divestment untersagen Parlamente und andere Besitzer Ihren fossilen Unternehmen weitere Investitionen in die Kohlenstoffblase. Weil diese Investitionen eben gegen internationale Abkommen verstoßen und auf einem begrenzen weil kugelförmigen Planeten unlogisch sind.