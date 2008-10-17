Der Fußball als Signal

Es ist zwar wichtig, Grenzen zu setzen, wie es etwa die Austria gerade bewiesen hat, die Stadionverbote für Fans verhängte, die durch Rechtsradikalismus aufgefallen sind, doch es ist noch wichtiger, dass die Politik derartige Vorkommnisse im Fußball als eine Art Warnsignal versteht und das Problem an der Wurzel packt. In Frankreich hat es 2001 Ausschreitungen gegeben, die Reaktion: Nichts. Vier Jahre später brannten in Paris die Autos.