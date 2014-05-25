Der General, der die Solidarnosc groß machte

Polens letzter kommunistischer Machthaber, Wojciech Jaruzelski, ist am Sonntag in Warschau gestorben. General Jaruzelski wurde 1981 sowohl Ministerpräsident Polens wie Erster Sekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR).



Als Maßnahme gegen die von der Gewerkschaftsbewegung Solidarność organisierten Streiks und Demonstrationen verhängte er im Dezember 1981 das Kriegsrecht. Der harte Kurs bewirkte freilich das Gegenteil. Jaruzelskis grimmige Miene bei seinen Ansprachen stand im symbolischen Gegensatz zu den begeisterten Gesichtern der Demonstranten. Verstärkt wurde der Eindruck durch die getönten Brillen, die der General bei seinen Auftritten trug, eine Folge der Schneeblindheit, die er sich in der sibirischen Verbannung seiner Eltern unter Stalin zugezogen hatte. Damit erinnerte er an einen anderen Putschisten: den chilenischen Putschgeneral Augusto Pinochet.



Die gegensätzlichen Bilder sorgten schließlich dafür, dass die Solidarność in den westlichen Staaten zum Hoffnungsträger auf Veränderungen in Osteuropa wurde. Jaruzelski aber galt als der Buhmann der Welt. Die Rolle wäre zwar Pinochet, der zehntausende Oppositionelle ermorden ließ, besser gestanden, - aber der wurde von den USA mit Logistik, Waffen und Beratern unterstützt.



Im Februar 1989 setzte Jaruzelski die Gespräche am Runden Tisch mit der Opposition an und machte schließlich den Weg frei für die ersten Wahlen in einem Mehrparteiensystem.



Nach der Wende war Jaruzelski kurz der erste Staatspräsident Polens und wurde von seinem langjährigen Gegner, dem Solidarność-Führer Lech Wałęsa abgelöst.



Umstritten ist bis heute, ob der General mit der Verhängung des Kriegsrechts tatsächlich einen autoritären Kurs in Polen einschlagen wollte, oder ob er diese Maßnahme setzte, um einen Einmarsch sowjetischer Truppen - wie 1968 beim Prager Frühling - zu verhindern.



Selbst Walesa erklärte am Sonntag, er könne nicht sagen, ob Jaruzelski ein Verräter Polens oder ein Patriot gewesen sei: "Die Abrechnung überlasse ich dem Herrgott."



Der 90-Jährige Jaruzelski hatte Mitte Mai einen Schlaganfall erlitten und war seither in der Intensivstation eines Militärkrankenhauses in Warschau behandelt worden.