"Der Gerechtigkeit ist Genüge getan"

"Heute kann ich dem amerikanischen Volk und der Welt mitteilen, dass die USA eine Operation durchgeführt haben, die Osama bin Laden getötet hat, den Führer der Al-Kaida und einen Terroristen, der für den Mord an Tausenden von unschuldigen Männern, Frauen und Kindern verantwortlich ist.



Es ist fast zehn Jahre her, dass ein strahlender Septembertag durch den schlimmsten Angriff auf das amerikanische Volk in unserer Geschichte verdunkelt worden ist. Die Bilder vom 11. September haben sich in unser nationales Gedächtnis eingebrannt - entführte Flugzeuge, die durch einen wolkenlosen Septemberhimmel schneiden, die Zwillingstürme, die auf den Boden zusammenstürzen, schwarzer Rauch, der aus dem Pentagon aufsteigt, das Wrack von Flug 93 in Shanksville, Pennsylvania, wo die Handlungen heroischer Bürger noch mehr Herzerreißen und Zerstörungen verhindert haben.



Und doch wissen wir, dass die schlimmsten Bilder jene sind, die unsichtbar für die Welt geblieben sind. Der leere Platz am Esstisch. Kinder, die gezwungen waren, ohne ihre Mutter oder ihren Vater aufzuwachsen. Eltern, die niemals erleben würden, wie es sich anfühlt, von ihrem Kind umarmt zu werden. Fast 3.000 Bürger wurden uns genommen, eine klaffende Lücke blieb in unseren Herzen zurück.



Am 11. September 2001, in unserer Zeit der Trauer, standen die Amerikaner Seite an Seite. Wir boten unseren Nachbarn die Hand, und wir boten den Verwundeten unser Blut. Wir erneuerten unsere Bande zueinander, bekräftigten unsere Liebe zur Gemeinde und zum Land. An diesem Tag, ganz gleich, woher wir kamen, zu welchem Gott wir beteten oder welcher Rasse wir angehörten, waren wir vereint wie eine amerikanische Familie.



Wir waren auch vereint in unserer Entschlossenheit, unsere Nation zu schützen und jene, die diese heimtückischen Attacken ausgeführt haben, zur Rechenschaft zu ziehen.



"Wir haben schnell herausgefunden, dass die Angriffe vom 11. September von Al-Kaida ausgeführt wurden - einer Organisation unter Führung von Osama bin Laden, die öffentlich den USA den Krieg erklärt und sich verschworen hat, Unschuldige in unserem Land und rund um die Welt zu töten. Und so haben wir einen Krieg gegen Al-Kaida begonnen, um unsere Bürger, unsere Freunde und Verbündeten zu schützen.



In den vergangenen zehn Jahren haben wir, dank der unermüdlichen und heroischen Arbeit unseres Militärs und unserer Terrorabwehr-Experten, große Fortschritte bei diesen Bemühungen erzielt. Wir haben Terrorattacken vereitelt und unseren Heimatschutz verstärkt. In Afghanistan haben wir die Taliban-Regierung beseitigt, die Bin Laden und Al-Kaida sichere Zuflucht und Unterstützung gewährt hatte, und rund um die Welt haben wir mit unseren Freunden und Verbündeten daran gearbeitet, Dutzende von Al-Kaida-Terroristen zu fassen oder zu töten, darunter mehrere, die am Komplott vom 11. September beteiligt waren.



Aber Osama bin Laden entkam der Festnahme und flüchtete über die afghanische Grenze nach Pakistan. Mittlerweile operierte Al-Kaida weiter von der Grenze aus und mit Hilfe von Verbündeten in verschiedenen Teilen der Welt.



Und so habe ich kurz nach meinem Amtsantritt Leon Panetta, den Direktor der CIA, angewiesen, die Tötung oder Gefangennahme Bin Ladens zur Toppriorität in unserem Krieg gegen Al-Kaida zu machen, während wir unsere breiteren Bemühungen fortsetzen, sein Netzwerk zu stören, auseinanderzunehmen und es zu besiegen.



Dann, im vergangenen August, nach Jahren akribischer Arbeit durch unsere Geheimdienste, wurde ich von einer möglichen Spur zu Bin Laden unterrichtet. Es war bei weitem nicht sicher, und es bedurfte vieler Monate, um die Sache wasserdicht zu machen. Ich habe mich wiederholt mit meinem nationalen Sicherheitsteam getroffen, während wir mehr Informationen über die mögliche Entdeckung Bin Ladens versteckt in einem Anwesen tief innerhalb von Pakistan gesammelt haben. Und schließlich, vergangene Woche, habe ich entschieden, dass wir über genügend geheimdienstliche Erkenntnisse verfügten, und ich habe grünes Licht für eine Operation gegeben, Osama bin Laden zu fassen und zur Rechenschaft zu ziehen.



Heute, auf meine Anweisung, starteten die USA eine gezielte Operation gegen das Anwesen in Abbottabad, Pakistan. Ein kleines Team von Amerikanern führte die Operation mit außergewöhnlichem Mut und außergewöhnlicher Fähigkeit aus. Kein Amerikaner kam zu Schaden. Sie achteten darauf, zivile Opfer zu vermeiden. Nach einem Feuergefecht töteten sie Osama bin Laden und nahmen seine Leiche in Gewahrsam."



"Mehr als zwei Jahrzehnte lang ist Bin Laden der Führer der Al-Kaida und ihr Symbol gewesen, und er hat Komplotte gegen unser Land und unsere Freunde und Verbündeten geschmiedet. Der Tod von Bin Laden stellt bei den Bemühungen unserer Nation, Al-Kaida zu besiegen, die bedeutendste Errungenschaft bis jetzt dar.



Aber sein Tod stellt nicht das Ende unserer Bemühungen dar. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Al-Kaida weiter Angriffe gegen uns anstreben wird. Wir müssen - und wir werden - daheim und in Übersee wachsam bleiben.



Während wir dies tun, müssen wir außerdem bekräftigen, dass die USA keinen Krieg gegen den Islam führen und niemals führen werden. Ich habe klargemacht, genauso wie Präsident Bush es kurz nach dem 11. September getan hat, dass sich unser Krieg nicht gegen den Islam richtet. Bin Laden war kein muslimischer Führer, er war ein Massenmörder. Tatsächlich hat Bin Laden eine große Zahl von Muslimen in vielen Ländern abgeschlachtet, darunter in unserem eigenen Land. So sollte sein Tod von allen begrüßt werden, die an Frieden und Menschenwürde glauben.



Im Laufe der Jahre habe ich wiederholt klargemacht, dass wir innerhalb von Pakistan handeln werden, wenn wir wissen, dass sich Bin Laden dort aufhält. Das ist es, was wir getan haben. Aber es ist wichtig festzuhalten, dass unsere Terrorabwehr-Zusammenarbeit mit Pakistan geholfen hat, uns zu Bin Laden und dem Anwesen zu führen, auf dem er sich versteckt hat. Tatsächlich hatte Bin Laden auch Pakistan den Krieg erklärt und Attacken gegen das pakistanische Volk angeordnet.



Heute Nacht habe ich Präsident Zardari angerufen, und mein Team hat auch mit seinen pakistanischen Kollegen gesprochen. Sie stimmen zu, dass dies ein guter und historischer Tag für unsere beiden Nationen ist. Und in die Zukunft blickend ist es wichtig, dass Pakistan weiter mit uns gegen Al-Kaida und dessen Verbündete kämpft.



Das amerikanische Volk hat diesen Kampf nicht gewählt. Er kam zu unserem Land und begann mit dem sinnlosen Abschlachten unserer Bürger. Nach fast zehn Jahren von Dienst, Kampf und Opfern kennen wir die Kosten des Kriegs gut. Diese Anstrengungen lasten auf mir jedes Mal, wenn ich als Oberbefehlshaber einen Brief an eine Familie unterzeichnen muss, die einen ihrer Lieben verloren hat, oder in die Augen eines Militärangehörigen blicken muss, der sehr schwer verletzt worden ist.



Amerikaner verstehen die Kosten von Krieg. Aber als ein Land werden wir es nie dulden, dass unsere Sicherheit bedroht ist, noch werden wir tatenlos zusehen, wenn unsere Menschen getötet worden sind. Wir werden unerbittlich bei der Verteidigung unserer Bürger und unserer Freunde und Verbündeten sein. Wir werden unseren Werten treubleiben, die uns zu dem machen, was wir sind. Und in Nächten wie dieser können wir zu jenen Familien, die einen ihrer Lieben durch Al-Kaidas Terror verloren haben, sagen: Der Gerechtigkeit ist Genüge getan."



"Heute danken wir den unzähligen Geheimagenten und Terrorismusbekämpfern, die unermüdlich gearbeitet haben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Das amerikanische Volk sieht weder ihre Arbeit noch kennt es ihre Namen. Aber heute Nacht spüren sie die Befriedigung für ihre Arbeit und sehen das Ergebnis ihrer Jagd nach Gerechtigkeit.



Wir danken den Männern, die diese Operation ausgeführt haben, denn sie stehen beispielhaft für den Professionalismus, Patriotismus und den unvergleichlichen Mut all derer, die unserem Land dienen. Und sie sind Teil einer Generation, die den schwersten Teil der Bürde seit jenem Septembertag getragen haben.



Schließlich versichere ich den Familien, die ihre Lieben am 11. September verloren haben, dass wir ihren Verlust niemals vergessen haben. Und auch nicht unsere Verpflichtung zu tun, was immer notwendig ist, um weitere Angriffe auf unser Land zu vereiteln.



Lasst uns heute Nacht an den Gemeinschaftssinn zurückdenken, der am 11. September geherrscht hat. Ich weiß, dass er sich zwischendurch auch abgenutzt hat. Die heutige Errungenschaft ist ein Zeugnis für die Großartigkeit unseres Landes und der Entschlossenheit des amerikanischen Volkes.



Die Absicherung unseres Landes ist noch nicht komplett. Aber heute Nacht haben wir einmal mehr daran erinnert, dass Amerika schaffen kann, was es anstrebt. Das gehört zu unserer Geschichte, ob es das Streben nach Wohlstand für unser Volk ist oder der Kampf für Gleichheit für alle unsere Mitbürger, ob die Entschlossenheit, uns für unsere Werte im Ausland einzusetzen oder die Opfer, die wir bringen, um die Welt zu einem sichereren Ort zu machen.



Lasst uns daran erinnern, dass wir diese Dinge nicht nur wegen unseres Reichtums und unserer Macht schaffen können, sondern deshalb, weil wir sind, wer wir sind: Eine unteilbare Nation vor Gott, in der Freiheit und Gerechtigkeit für alle herrschen.



Danke. Gott segne euch. Und Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika." (APA/dpa)



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