Der Glaubenskrieg

Noch handelt es sich um ein unkontrollierbares Sicherheitsrisiko, wie die Bundesliga glauben machen will. Doch derartige Argumente treten zunehmend in den Hintergrund, die Auseinandersetzung erinnert an einen Glaubenskrieg. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn man hört, dass die Bundesliga ihre Vereine per Brief dazu anhält, jene Spieler zu ermahnen, die sich positiv über Pyrotechnik äußern. Solche Äußerungen sind aus Sicht der Bundesliga zwar tatsächlich diskussionswürdig, sie verbieten zu wollen, ist aber ein Armutszeugnis für die Liga.