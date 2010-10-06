Der große Jubel bleibt aus

Die Liverpool-Fans wollen noch nicht so recht jubeln. Dabei hätten sie allen Grund dazu. Seit Monaten opponierten sie gegen George Gillett und Tom Hicks, nun deutet alles daraufhin, dass sie die US-Amerikaner loswerden. Der verhaltene Jubel liegt aber nicht nur am Faktum, dass der Deal noch nicht im Trockenen ist. Letztlich werden Gillett und Hicks wohl keine andere Wahl haben, als dem Verkauf zuzustimmen.
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Das Ausbleiben der Begeisterungsstürme liegt auch daran, dass es sich bei den neuen Eigentümern wieder um US-Amerikaner, die bisher nichts mit Fußball am Hut hatten, handelt. Das liegt nicht allein an Anti-US-Ressentiments, die amerikanische und die europäische Sportwelt sind tatsächlich grundverschieden. Da der Klub die Übernahme nicht im Nachhinein wieder selbst finanzieren muss, haben die neuen Eigentümer aber immerhin einen Startvorteil.