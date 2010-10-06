Der große Jubel bleibt aus

Das Ausbleiben der Begeisterungsstürme liegt auch daran, dass es sich bei den neuen Eigentümern wieder um US-Amerikaner, die bisher nichts mit Fußball am Hut hatten, handelt. Das liegt nicht allein an Anti-US-Ressentiments, die amerikanische und die europäische Sportwelt sind tatsächlich grundverschieden. Da der Klub die Übernahme nicht im Nachhinein wieder selbst finanzieren muss, haben die neuen Eigentümer aber immerhin einen Startvorteil.