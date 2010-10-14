Der Gut-Klub

Werder Bremen, das waren immer die Guten. Ein Verein, der aus eher unbekannten Spielern Stars gemacht hat, der seit vielen Jahren für attraktiven Fußball und dramatische Partien steht, der kontinuierlich arbeitet und damit großen Erfolg hat. In dieser Saison steht Bremen nach sieben Runden auf Rang 13, ist nur drei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt. Wie deutsche Medien berichten, hat der Verein deshalb die Septembergehälter seiner Kicker teilweise eingefroren. Die Spieler haben nicht Arbeitsverweigerung betrieben, sie haben schlicht und einfach nicht gut genug gespielt, vielleicht da und dort auch Pech gehabt. Jedenfalls rechtfertigt ein kleines Tief keine derartige Maßnahme. Die Kritik an dem Vorgehen ist auch heftig. Sicher, die Wogen werden sich wieder glätten, aber das Image des Gut-Klubs ist angekratzt.