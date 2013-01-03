Der Hahn im großen Körbchen

"Du hast Wahnsinnsaugen, echt." - "Du auch, ich hab noch nie einen Mann mit solchen Augen gesehen." Wenn das nicht Liebe auf den ersten Blick war, was sich da in der ersten Folge der neuen "Bachelor"-Staffel abgespielt hat, als eine der insgesamt 20 Kandidatinnen in der verspiegelten Limo in der Villa in Südafrika eingetroffen ist und sich dem 36-jährigen Jan (optisch eine Mischung aus Tom Cruise und David Beckham) vorgestellt hat . . .



Der "Bachelor", der nun die Qual der Wahl hat, war völlig zurecht nervös (eine Kandidatin zur anderen: "Schau, der zupft die ganze Zeit an seinem Sakko herum, süß!"), ist doch eine hübscher als die andere. Muss ja auch so sein, schließlich schaut man(n) die Serie doch nicht wegen des Herrn Anwalt, der die Richtige bis jetzt noch immer nicht finden konnte/wollte, sondern wegen der liebestollen Buhlschaften, die da demnächst im Pool, auf Safari oder wo auch immer halbnackt zu sehen sind (das muss einmal in dieser Deutlichkeit gesagt werden). Und wegen des unterhaltsamen Gezickes, wenn sich zum Beispiel eine über eine andere mokiert: "Gleich im ersten Gespräch über Sex reden, sowas tut man nicht!" Hallo?! Was glaubt die denn, was die Zuschauer sonst interessiert, außer mit wem der "Bachelor" am Schluss - oder womöglich auch schon früher? - in die Kiste hüpft?! Blöd wäre nur, wenn es wieder so kommt wie bei der vorigen Staffel: Da waren der "Bachelor" und seine Auserkorene ja schon wieder getrennt, bevor die letzte der vorab gedrehten Folgen überhaupt ausgestrahlt wurde . . .