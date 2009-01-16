Der helle Wahnsinn

Manchester City will angeblich 120 Millionen Euro Ablöse für den Brasilianer Kaka vom AC Milan bezahlen. Noch nie wurden für einen Fußballer derartige Summen bezahlt, nicht einmal annähernd. Nun lässt sich darüber diskutieren, ob derartige antizyklische Investitionen sinnvoll sind. Oder auch, ob die 120 Millionen Euro nicht eher eine Art Konjunkturpaket für Milan darstellen, das Geld benötigt, um die überalterte Mannschaft umzubauen. Tatsächlich aber will ein Scheich aus Abu Dhabi einfach nur die besten Spieler der Welt, das beste Stadion, die größten Erfolge. Und zwar sehr schnell und egal, was es kostet. Und der Rest der Welt sollte sich von diesem Wahnsinn nicht irritieren lassen.