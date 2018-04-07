"Der Hund wird definitiv zeitnah eingeschläfert"

Definitiv. Zeitnah. Wow. Das ist Überlegenheit. Das ist Handlungshoheit.

Das ist so frech, dass es schon schmerzt.

Denn die, die 2011 ihrer Aufgabe nicht nachgekommen sind, die müssten definitiv zeitnah zur Rechenschaft gezogen werden.

Es starben zwei Menschen, weil ein Tier solange gefoltert wurde, bis es durchdrehte.

Aber Tiere sind halt Sachen, und Menschen am Rande der Gesellschaft ... na ja ... das sind doch eigentlich nur Kostenfaktoren. Die gehen nicht einmal wählen. Die haben keinen menschlichen Wert mehr. Definitiv und zeitnah.

Unsere freie Gesellschaft ist in einer Eigendynamik gefangen, die Kollateralschäden nicht mehr möglich, sondern wahrscheinlich macht.

Dinge passieren halt.

Da kann man nichts machen.

Aber der neue Prem... Premie ... der neue Premminis ... der neue halt, der hat wirklich schön gesprochen. Der ist gut. Der wird es richten: Definitiv und zeitnah.

Unser aller Sein wird mit Zaubersprüchen à la "Sesam öffne dich" in eine virtuelle Welt umgemodelt, in der es nur mehr Wahrheiten gibt, die definitiv und zeitnah nichts mehr mit der Realität zu tun haben.