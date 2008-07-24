Der jugendliche Siebzigjährige

Am Mittwoch wurde Götz George 70 Jahre alt, und die ARD beging dieses Jubiläum mit dem Spielfilm "Die Katze" und der Dokumentation "Nicht reden, machen". In der "Katze", der guten Verfilmung eines | Simenon-Romans, brillierte George in der Rolle eines etwas bösartigen Alten, dem man seine siebzig Jahre durchaus ansah. (Seine kongeniale Gegenspielerin war Hannelore Hoger als ebenso böse alte Ehefrau.)
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In der Doku trat George als Privatmann auf und wirkte um mindestens zehn Jahre jünger als im Film. Er zeigte sich als muskulöser Sportsmann, der nicht aussah, als ob er gerade seinen Siebziger feierte. Jetzt würde man den sympathischen Star gerne einmal leibhaftig sehen, um zu wissen, wie alt er wirkt, wenn einmal keine Kamera auf ihn gerichtet ist.