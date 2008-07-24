Der jugendliche Siebzigjährige

In der Doku trat George als Privatmann auf und wirkte um mindestens zehn Jahre jünger als im Film. Er zeigte sich als muskulöser Sportsmann, der nicht aussah, als ob er gerade seinen Siebziger feierte. Jetzt würde man den sympathischen Star gerne einmal leibhaftig sehen, um zu wissen, wie alt er wirkt, wenn einmal keine Kamera auf ihn gerichtet ist.