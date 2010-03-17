Der Kärntner Weg

Die Stadt gibt ein Darlehen: Rückzahlung, sobald es dem Klub finanziell besser geht (also nie!). Das Land fördert wie bisher den Nachwuchs, allerdings darf der Verein die Hälfte zweckentfremden. Die Austria will "den Kärntner Weg" mit Kärntner Talenten gehen, gleichzeitig wird beim Nachwuchs gespart. Und nur, weil die Politik den Klub nicht subventionieren will, nicht offiziell zumindest.