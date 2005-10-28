Der "kleine Gates" aus dem Osten

Es dauerte nicht lange, und Microsoft wurde auf den Softwarehersteller aufmerksam. Das Betriebssystem Windows hatte erhebliche Sicherheitslücken, die mit Technologie aus Rumänien gestopft werden sollten. "Bill Gates sandte 2003 ein Expertenteam nach Rumänien", erzählt Radu Georgescu. "Sie waren fasziniert von unserer Technologie und wollten sie unbedingt haben." Für RAV Antivirus bezahlte Gates 10 Mio. US-Dollar (8 Mio. Euro). Georgescu unterhält weiterhin gute Beziehungen zu Microsoft, wo er öfters zur Beratung beigezogen wird. "Gates ist ein außerordentlicher Mann. Er behandelt die Menschen mit Respekt und Rücksicht. Und er zeigt ihnen, dass er sie schätzt", meint Georgescu.



Auf die Frage nach den Gründen für Bill Gates' Erfolg meint er: " Gates zeigte der ganzen Welt die Kraft der Innovation, und vor allem die Kraft der Zielstrebigkeit." Eigenschaften, die auch Georgescu zugeschrieben werden können. Und noch etwas hat er mit Bill Gates gemeinsam: er setzt sich für andere ein, vor allem im Bereich der Softwareentwicklung. Damit will er sicherstellen, dass Rumänien auch weiterhin zu den führenden Nationen im Bereich der neuen Technologien gehört.