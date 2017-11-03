Der Klimawandel betrifft uns alle

Der Klimawandel ist eine wissenschaftliche Tatsache, seine Auswirkungen sind weltweit deutlich spürbar. Er bedroht unsere Gesundheit, die Regionen, in denen wir leben, und die Nachhaltigkeit unseres sozioökonomischen Systems.



Taiwan ist eine Inselnation und somit den schlimmsten Auswirkungen der klimatischen Veränderung extrem ausgesetzt. In den ersten Junitagen fiel in den bergigen Gebieten rund um die Stadt Kaohsiung im Süden des Landes insgesamt mehr als 1446 Millimeter Starkregen. Daraufhin litt der Norden Taiwans Anfang August an einer Hitzewelle mit anhaltenden Temperaturen von mehr als 37 Grad Celsius, womit alle Hitzewellen der vergangenen 100 Jahre übertroffen wurden. Der Klimawandel betrifft eindeutig jeden Winkel der Erde.

Früher eine Müllinsel, heute ein Vorbild beim Recycling