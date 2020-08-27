Der Komet und Donald Trump

Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 5 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Neulich irgendwo in den USA.
- Was ist ein Komet?
- Ich mache es einfach für Dich, Donnie: ein Himmelskörper.
- Kann er mir auf den Kopf fallen?
- Wieso interessierst Du Dich plötzlich für Astronomie?
- Einer hat getwittert, am 2. November kommt ein Komet. Du weißt, was am 3. November ist?
- Du meinst die Wahlen.
- Genau, Mellie. Kann der Komet die Wahlmaschinen so beeinflussen, dass Joe gewinnt? Und kann er meinen Twitter-Account hacken?
- Eher nicht.
- Und wenn er geradewegs durch die Decke vom Weißen Haus mir auf den Kopf saust?
- Das wäre echt . . . Na ja . . .
- Sag schon: Wäre das ein Grund, die Wahlen anzufechten?
- Du könntest es versuchen. Es fragt sich nur, ob Du in diesem Fall noch was davon hast.
- Wieso?
- Wenn so ein Komet Dir auf den Kopf fällt . . . Lassen wir das, Donnie, das belastet Dich nur unnötig.
- Was spielst Du die ganze Zeit mit Deinem iPhone, Mellie?
- Ich hab nur Kometen gegoogelt.
- Und?
- Supertoll Donnie! Da steht, im Jahr 44 vor Christus hat ein gewisser Octavian einen Kometen als Bestätigung dafür genommen, Julius Caesar zu vergöttlichen.
- Und was hat Caesar dazu gesagt?
- Unwichtig, Donnie, belaste Dich nicht mit solchen Kleinigkeiten.
Pause.
- Du, Mellie . . .
- Ja, Donnie?
- Kommt das nicht aufs Gleiche hinaus? Ich meine: Gott oder Präsident der USA?