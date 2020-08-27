Der Komet und Donald Trump

Neulich irgendwo in den USA.



- Was ist ein Komet?



- Ich mache es einfach für Dich, Donnie: ein Himmelskörper.



- Kann er mir auf den Kopf fallen?



- Wieso interessierst Du Dich plötzlich für Astronomie?



- Einer hat getwittert, am 2. November kommt ein Komet. Du weißt, was am 3. November ist?



- Du meinst die Wahlen.



- Genau, Mellie. Kann der Komet die Wahlmaschinen so beeinflussen, dass Joe gewinnt? Und kann er meinen Twitter-Account hacken?



- Eher nicht.



- Und wenn er geradewegs durch die Decke vom Weißen Haus mir auf den Kopf saust?



- Das wäre echt . . . Na ja . . .



- Sag schon: Wäre das ein Grund, die Wahlen anzufechten?



- Du könntest es versuchen. Es fragt sich nur, ob Du in diesem Fall noch was davon hast.



- Wieso?



- Wenn so ein Komet Dir auf den Kopf fällt . . . Lassen wir das, Donnie, das belastet Dich nur unnötig.



- Was spielst Du die ganze Zeit mit Deinem iPhone, Mellie?



- Ich hab nur Kometen gegoogelt.



- Und?



- Supertoll Donnie! Da steht, im Jahr 44 vor Christus hat ein gewisser Octavian einen Kometen als Bestätigung dafür genommen, Julius Caesar zu vergöttlichen.



- Und was hat Caesar dazu gesagt?



- Unwichtig, Donnie, belaste Dich nicht mit solchen Kleinigkeiten.



Pause.



- Du, Mellie . . .



- Ja, Donnie?



- Kommt das nicht aufs Gleiche hinaus? Ich meine: Gott oder Präsident der USA?