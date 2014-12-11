Der KORAN und die österr. Rechtsordnung

Laut mir zugespielten Informationen gibt es in Österreich eine deutschsprachige, von einem Glaubensführer autorisierte Version des Korans, welche unter anderem folgende Tötungsaufrufe beinhaltet:



Sure2: 191 "Und tötet sie, so (immer) ihr sie (die Ungläubigen) zu fassen bekommt."



Sure2: 193 "Und kämpft gegen sie bis niemand (mehr) versucht (Gläubige Islam) zu verführen, und bis nur mehr Allah verehrt wird."



Sure4: 74 "Und so soll kämpfen (gemeint ist der Kampf mit der Waffe) in Allahs Weg, wer das irdische Leben verkauft für das Jenseits. Und wer da kämpft in Allahs Weg, falle er oder siege er, wahrlich dem geben wir gewaltigen Lohn."



Sure4: 89 "Und wenn sie sich abwenden (und eurer Aufforderung zum Glauben kein Gehör schenken), dann greift sie und tötet sie, wo (immer) ihr sie findet, und nehmt auch niemand von ihnen zum Beschützer oder Helfer!"



Sure4: 91 "Und wenn sie sich nicht von euch fernhalten und euch (nicht) die Bereitschaft erklären, sich künftig friedlich zu verhalten, und ihre Hände (nicht vom Kampf gegen euch) zurückhalten, dann greift sie und tötet sie, wo (immer) ihr sie zu fassen bekommt!"



Sure5: 33 "Der Lohn derer, die Krieg führen Allah und seinen Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, daß sie getötet (durch Köpfen) oder gekreuzigt werden sollten und daß ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder daß sie aus dem Lande vertrieben würden. Dieser Vers stand auf dem Zettel, den der Mörder Bouyeri mit einem Messer an die Brust seines Opfers Theo von Gogh geheftet hatte.



Sure 8:12 "Wahrlich in die Herzen der Ungläubigen werfe ich Schrecken. So haut ein auf ihre Hälse und haut ihnen jeden Finger ab."



Sure 8:39 "Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis alles an Allah glaubt."



Sure 9:5 "Und wenn die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf."



Sure 4:76 "Wer da glaubt, kämpft in Allahs Weg. und wer da nicht glaubt, kämpft im Wege des Tagut. So bekämpfet des Satans Freunde." (Als Freunde Satans sind die Ungläubigen gemeint)



Sure 9:29 und 9:30 "Kämpfet wider diejenigen aus dem Volke der Schrift, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben."



Sure 9:52 Sprich: "Erwartet ihr (die Ungläubigen) etwa, dass uns nicht eins der beiden schönsten Dinge treffen wird (Sieg oder Märtyrertod)? Und wir erwarten von euch (den Ungläubigen), dass euch Allah mit einer Strafe treffen wird, sei es von Ihm oder durch unsere Hand. Und so wartet, siehe wir warten mit euch." Das ist die Strategie von Mili Göres.



Sure 9:5 "Sind aber die heiligen Monate verflossen, so erschlaget die Götzendiener, wo ihr sie findet, und packet sie und belagert sie und lauert ihnen in jedem Hinterhalt auf. (Als Götzendiener gelten Juden und Christen und alle Polytheisten).



Sure 9:29 "Und es sprechen die Nazarener: "Der Messias ist Allahs Sohn. Solches ist das Wort ihres Mundes. Sie führen ähnliche Reden wie die Ungläubigen zuvor. Allah schlag sie tot! Wie sind sie verstandeslos!"



Sure 9:111 "Siehe, Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft. Sie sollen kämpfen in Allahs Weg und töten und getötet werden. ...Freut euch daher des Geschäfts, das ihr abgeschlossen habt; und das ist die größte Glückseligkeit." Dieser Vers stand im Testament des 9/11 Attentäters Mohammed Ana.



Sure 9:123 "Ihr Gläubigen! Kämpft gegen diejenigen von den Ungläubigen, die euch nahe sind."



Sure 40:25 "Als er ihnen von uns die Wahrheit brachte, sagten sie: "Tötet die Söhne derer die mit ihm glauben, und laßt (nur) die Frauen am Leben!" Doch die List der Ungläubigen ist völlig verfehlt.



Sure 47:4 "Wenn ihr auf die stoßt, die ungläubig sind, dann herunter mit dem Haupt."



Sure 47:35 "Werdet daher nicht matt und ladet (sie) nicht ein zum Frieden, während ihr die Oberhand habt."



Wie diese Tötungsgebote mit der österreichischen Rechtsordnung in Einklang zu bringen sind ist mir ein Rätsel und ob Vereinbarungen reichen, wo festgehalten wird, dass die österreichischen Rechtnormen über der Religionsfreiheit stehen erscheint mir in diesem Fall mehr als zweifelhaft.