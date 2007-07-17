Der Krampf mit dem Paarglück

Eine schier unlösbare Aufgabe hat sich das Ö1-"Radiokolleg" diese Woche gestellt. Untersucht wird, "wie Paare glücklich werden". Das hieß am Montag: Bühne frei für das übliche Grüppchen von Therapeuten, Paarberatern und anderen mit Beziehungsfragen beruflich Befassten. Von Plattitüden wie "Glück kann man nicht festhalten" über Gegenfragen à la "Was ist Liebe?" bis zu trendigen Anglizismen ("Tools des anderen in sich aktivieren") war da viel, aber nicht viel Erhellendes, zu hören.