Der "Kranich" fliegt auf Österreich

Grund zum Feiern hat die deutsche Lufthansa - vor 45 Jahren landete der "Kranich" erstmals in Österreich. Am 1. März 1957 wurde das Lufthansa-Büro eröffnet, am 18. April d. J. um 14.27 Uhr setzte die Super Constellation mit dem Kennzeichen D-ALAK und der Flugnummer LH 622 auf dem Schwechater Flughafen auf. Die Maschine kam aus Hamburg und flog über Wien weiter nach Istanbul, Damaskus und Bagdad.

Bereits zehn Tage später, am 28. April 1957, wurde mit der 50-sitzigen Convair 440 Metropolitan D-ACUM und dem Kurs LH 200 Hamburg-Frankfurt-Wien der Nachbarschaftsverkehr zwischen Deutschland und Österreich wieder aufgenommen. Bis Ende Dezember 1957 wurden insgesamt 757 mit 12.118 Passagieren zwischen den beiden Nachbarstaaten durchgeführt. Heute liegt das Nonstop-Angebot ex Österreich im Nachbarschaftsverkehr bei 540 Flügen pro Woche zu sechs Destinationen. Davon würden allein 150 Flüge nach Deutschland gehen, betonte Lufthansa-Österreich-Direktor Mathias Pirkl kürzlich anlässlich der Jubiläumsfeier vor Journalisten in Wien.

Im vergangenen Jahr beförderte die Lufthansa rund 357.000 Passagiere von Österreich nach Deutschland. Sie hält damit einen Marktanteil von 20%. Das Hauptverkehrsgebiet der österreichischen Lufthansa-Fluggäste ist Deutschland, gefolgt vom restlichen Europa und Destinationen in Nordamerika. Doch während auf den Nordatlantik-Routen Einbußen um 25% zu verzeichnen waren, gab es auf den Europa-Strecken Zuwächse um 29,6%. Auch der Nahe Osten legte um 15,5% zu.

Nachdem das Buchungsaufkommen heuer wieder leicht zulegte, werde die Lufthansa für den Sommerflugplan 18 der nach den Terroranschlägen vom 11. September stillgelegten 43 Flugzeuge wieder aktivieren, sagte Pirkl. Nostalgiefans dürfen sich auf den September freuen: Die Junkers JU 52, bekannt auch als "Tante Ju", wird über Österreich 34 Rundflüge und sechs Intercity-Flüge absolvieren.