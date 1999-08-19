Der Krieg im Kosovo · aus meiner Sicht

Ich bin 14 Jahre alt und verstehe nichts vom Krieg. Was soll ich bloß mit den Begriffen "Kosovo, Balkan, UNO, NATO, OSZE, Orthodoxe oder Moslems usw." anfangen?



Mama kann NATO auf Englisch aussprechen, aber sie sagt, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, was hinter all den Worten steckt:



Es gibt Menschen, die verschiedene Glaubensbekenntnisse haben und Menschen, die böses Blut in sich haben · überall.



Religionskriege gab es schon immer auf der ganzen Welt, und Jugoslawiens Präsident Milosevic hat viel böses Blut in sich. Dieser Präsident begeht meiner Meinung nach Völkermord · so wie einst Hitler.



Völkermord bedeutet Angriffe auf bestimmte z. B. rassische oder religiöse Menschengruppen mit dem Ziel, diese ganz oder teilweise zu vernichten. Milosevic hat einer Menschengruppe unendliches Leid



zugefügt.



Wenn bei einem Verkehrsunfall eine Mutter, ein Vater oder ein Kind ums Leben kommt, man sie oder ihn auch noch persönlich gekannt hat, ist das tragisch. Aber wie viele Kinder, Muttis und



Papas weinen in Jugoslawien um ihre Angehörigen? Wieviele blutende Wunden konnten und können nicht mehr geheilt werden? Wie entsetzlich muss es sein, die verstümmelten, gequälten und gefolterten



Körper zu sehen, die man vielleicht nicht einmal in einem Grab beerdigen und betrauern kann.



Wir schlafen in frischer Bettwäsche, in frischer Kleidung, gebadet oder geduscht, bekommen morgens Frühstück, mittags warmes Essen, können das WC benutzen, und Strom versorgt unser ganzes Haus. Wir



gehen zur Schule, die Eltern arbeiten, haben fast alle ein geregeltes Leben und verbringen den Urlaub in · Jugoslawien am Meer?



Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Menschen kommen könnten, die uns mit Waffengewalt, auf uns einschlagend oder folternd aus Brunn/Wild, Nummer 65, vertreiben. Unser Haus zerstören



oder verbrennen. Mich vielleicht auch noch von meinen Geschwistern und Eltern trennen.



Wenn ich mit einer Bauchgrippe im Bett liege, raunze ich Mama schon nach einem Tag an, dass ich wieder was "Gutes" zum Essen haben möchte. Und wenn mir kalt ist, werde ich grantig. Dabei war mir noch



nie so richtig kalt.



Woher haben diese vertriebenen, gepeinigten Menschen die Kraft, tagelange Fußmärsche über Berge im Schnee ohne richtiges Schuhwerk und hungernd mit Babies und alten Omas zu überstehen? Welch



unvorstellbare Angst treibt Menschen immer weiter und weiter?



Ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben richtige Angst.



Angst vor Flugzeugen, Hubschrauber, Bomben, Raketen, Panzer und · sogar Menschen? Kann mir z. B. jemand sagen, wie man einen Serben von einem Albaner unterscheidet? Laufen die im Kriegsgebiet mit



Schildern herum?



Manchmal fahren durch unsere Ortschaft viele Panzer zum Truppenübungsplatz. Wisst ihr, wie groß und riesig diese ohrenbetäubenden Gefährte sind? Die sind zum Fürchten! Und wenn in Allentsteig



Übungen stattfinden, zittern unsere Fensterscheiben. Wo soll ich mich verstecken, wenn Panzer schießen oder Bomben vom Himmel fallen?



Was sind Bomben? Kugeln, die gezielt zu Boden fallen und explodieren? Ich habe noch nie eine Explosion gesehen oder gehört, aber wenn ich in der Zeitung zerfetzte Körperteile sehe, wird mir schlecht.



Was will dieser Milosevic? Wieviel Hass muss in diesem Menschen stecken, der so viele Leben auf dem Gewissen hat. Wie ansteckend groß muss der Hass sein, dass Menschengruppen brutal andere ermorden.



Manchmal hasse ich meinen Bruder, wenn er gemein zu mir ist, aber ich würde ihn deswegen doch nie quälen oder gar töten.



Würden wir etwa auf die 4b-Klasse losgehen, wenn es der Herr Direktor befiehlt? Ich würde sagen nein. Aber wenn uns der Herr Direktor wortgewaltig tage- oder monatelang so geschickt gegen



diese Klasse aufhetzen würde, dass wir es vielleicht doch täten?



Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er wäre ein sehr schlechter Direktor, der bei uns in Österreich nicht lange Direktor wäre.



Jugoslawiens Präsident ist meiner Meinung nach ein ganz schlechter Präsident, der nicht länger Jugoslawiens Präsident sein sollte. Kann man da nichts machen?



Seit ganz kurzer Zeit herrscht Frieden in Jugoslawien. Das ist gut!



Wenn auch Flüchtlingen erklärt werden muss, wie man Minen erkennt, die sehr gefährliche Kriegswaffen sind.



Wenn man auch erwarten muss, dass sich die gepeinigten, gequälten und gefolterten Flüchtlinge rächen werden.



Wenn es auch lange dauern wird, bis ihre Heimat wieder bewohnbar ist. Und wenn man auch fremde Soldaten in ihre Heimat schicken muss, damit der Krieg nicht wieder aufflammt.



Die Hoffnung lebt, dass wieder Sonne in Jugoslawien und in den Herzen ihrer Bewohner scheint! Hoffentlich!



Mama sagt, es ist gut, wenn ich mir Gedanken über den Krieg im Nachbarland und ihr Leiden mache.



Wichtig aber ist, dass ich immer hilfreich und fröhlich bin, damit ich anderen Freude machen und mich selbst darüber freuen kann.



Aber ich soll mir über all das keine Sorgen machen, keine Sorgen über gestern und keine über morgen, sondern leben, nämlich heute und jetzt · und dem lieben Gott täglich dafür danken!