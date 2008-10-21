Der Landeskaiser

Offenbar ist es ein menschlicher Reflex, gewisse Realitäten nicht akzeptieren zu können und sofort nach Änderungen zu schreien. Eine dieser Realitäten ist etwa, dass Österreichs Nationalmannschaft schlechter als jene Serbiens ist.
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Der oberösterreichische Fußball-Präsident Leo Windtner fordert nach dem 1:3 nun eine Kürzung der Siegprämien. Warum? Soll man die Mannschaft bestrafen, wenn sie wieder gewinnt? Windtner gehört zu jenen, die immer dann laut werden, wenn es nicht läuft. Er hatte auch bereits eifrig am Stuhl Josef Hickersbergers gesägt, als dieser Teamchef und die Leistungen unbefriedigend waren. Gewisse Realitäten sind aber tatsächlich nicht zu akzeptieren. Zum Beispiel die anachronistische Struktur des Verbandes mit Landeskaisern wie Windtner. Die gehört wirklich geändert.