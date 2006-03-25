Der lange mühsame Weg nach Gugging

Sorgte das Abtauchen der Initiatoren um den Physiker Anton Zeilinger nach der Standortentscheidung für Gugging für Unsicherheit, so hat offenkundig das "Internationale Komitee" unter dem ehemaligen Präsidenten des Weizmann-Instituts (Israel), Haim Harari, eine Wende geschafft. Dessen deutliche Forderung, die Wissenschaft, nicht die Geldgeber aus Politik und Wirtschaft, müssten im "Institute of Science and Technology Austria" (Ista) das Sagen haben, wird offenbar beherzigt. Das Kuratorium soll nun mindestens zur Hälfte aus Wissenschaftern bestehen.



Gleichzeitig werden, was laut Bildungsministerium immer geplant war, die Mittel des Wissenschaftsfonds FWF aufgestockt. So sieht auch die SPÖ, die jüngst noch theatralisch den Wissenschaftsausschuss im Parlament verließ, ihre Forderungen erfüllt. Nach dem Konflikt zeichnet sich ein breiter Konsens ab - weil vielleicht alle die Einsicht gewonnen haben, dass im Wissenschaftsbereich wenig politisches Kleingeld zu gewinnen, aber viel für das Land zu verlieren ist.