Der Lask schafft sich ab

Aber ein Abstieg wäre mittlerweile redlich verdient. Es kann nicht gut gehen, wenn man jedes Jahr die Mannschaft neu zusammenstellt und binnen zwei Jahren fünfmal den Trainer wechselt. Zwar gibt es keine Garantie, dass Kontinuität zu Erfolg führt, aber ein permanentes Herumdoktern hat noch nirgendwo Erfolg gebracht.



Natürlich ist Schachner ein fähiger Trainer, doch das war auch Zellhofer. Auch die Spieler sind fähig, einige darunter auch namhaft (Zickler, Aufhauser). Langsam ist es offensichtlich, dass die Probleme des Lask ganz woanders liegen.