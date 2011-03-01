Der Lask schafft sich ab

Über zehn Jahre dauert schon die Regentschaft von Peter-Michael Reichel beim Lask. Der Unternehmer hatte die Linzer einst vor dem finanziellen Kollaps gerettet, gut möglich aber, dass der Klub nun wieder auf bestem Weg dorthin ist. Zumindest der Abstieg scheint sehr wahrscheinlich. Und der wäre doch mit argen finanziellen Einbußen verbunden.
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Aber ein Abstieg wäre mittlerweile redlich verdient. Es kann nicht gut gehen, wenn man jedes Jahr die Mannschaft neu zusammenstellt und binnen zwei Jahren fünfmal den Trainer wechselt. Zwar gibt es keine Garantie, dass Kontinuität zu Erfolg führt, aber ein permanentes Herumdoktern hat noch nirgendwo Erfolg gebracht.
Natürlich ist Schachner ein fähiger Trainer, doch das war auch Zellhofer. Auch die Spieler sind fähig, einige darunter auch namhaft (Zickler, Aufhauser). Langsam ist es offensichtlich, dass die Probleme des Lask ganz woanders liegen.