Der letzte Flug der Discovery

Mit der Besatzung werden bei der Mission STS-133 Anbaumodule zur Internationalen Raumstation ISS transportiert. Der Start vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral (Florida) war wegen technischer Probleme am Tank und im Steuersystem um zwei Tage verschoben worden.



Der menschenähnliche gebaute Roboter Robonaut 2 wird zudem für Experimente eingesetzt, die testen, inwieweit er in der Schwerelosigkeit der Besatzung Arbeiten abnehmen kann.



Die Discovery hatte ihren Jungfernflug vor 26 Jahren. Ihre 39. Mission ist gleichzeitig die letzte, weil die NASA die Shuttle-Flüge einstellt. Der erste Flug der Discovery (STS-41D) fand am 30.8.1984 statt.



Das Ende des Programms ist nach aktuellem Stand für Februar geplant, wenn die Raumfähre Endeavour noch einmal zur ISS fliegt. Die Raumfahrtbehörde hofft aber darauf, dass der US-Kongress Geld für einen weiteren Start der Atlantis bewilligt.