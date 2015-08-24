Der letzte Urwaldrest Mitteleuropas

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von Christa Hager
In Bildern: Im Wildnisgebiet Dürrenstein in Niederösterreich liegt der streng geschütze Rothwald.
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Wachsen, Altern, Sterben und Verjüngen im Urwaldrest Rothwald in Niederösterreich, von dem der Mensch seit 6.000 Jahren die Finger lässt.
Siehe dazu auch: Was vom Urwald übrig blieb
Mehr zum Thema im Dossier Wald.