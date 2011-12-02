Der lyrische Crack

Die Karrierewerte des Eishockey-Spielers David Schuller sind recht beeindruckend: 587 Partien in der Liga, 119 Tore, 1002 Strafminuten, 84 Länderspiele sowie - jetzt neu - Träger des Kärntner Lyrikpreises. Auf dem Eis gehört Schuller zu den harten Hunden in dieser ohnehin rauen Sportart, doch er hat offenbar auch eine andere Seite. Der angehende Germanist hat mit seinem Gedicht "Morgendlich" die Jury, in der unter anderem Büchner-Preisträger Josef Winkler saß, überzeugt und sich gegen mehr als 200 Mitbewerber durchgesetzt. Warum auch nicht? Der ehemalige Handballer Martin Kuej ist heute einer der renommiertesten Theaterregisseure. Das sind natürlich Ausnahmen, was aber nicht nur an den Sportlern, sondern am Sport liegt, der so überprofessionell geworden ist, dass eine geistige Beschäftigung abseits des Sports fast unmöglich geworden ist.