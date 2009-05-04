Der Motivationskünstler

Nun, wie auch immer Krankl sie motiviert hat, das Zwischenergebnis ist nach 32 Runden bescheiden: Jetzt sind´s nur mehr sieben Punkte, die die Linzer vor Altach und Mattersburg liegen, bei der Auslosung leicht möglich, dass bis zum Liga-Abpfiff genau einer übrig bleibt. Ob sich Krankl dadurch für höhere Aufgaben empfiehlt? Fraglich. Aber einer wie er kann sicher auch daraus noch Motivation beziehen: Immerhin wird er in diesem Fall den Lask um einen Punkt vor dem Abstieg gerettet haben. Es kommt eben immer auf die Sichtweise an.