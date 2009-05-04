Der Motivationskünstler

Hans Krankl wird (großteils von sich selbst) gerne als Motivationskünstler gesehen. Die Aufgabe beim Lask schien da wie geschaffen. Nach 27 Runden war die Mannschaft nur elf Punkte vom Abstieg entfernt, man müsse nur das Potenzial der Spieler hervorkitzeln, dann könnte man sich wieder nach oben orientieren.
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Nun, wie auch immer Krankl sie motiviert hat, das Zwischenergebnis ist nach 32 Runden bescheiden: Jetzt sind´s nur mehr sieben Punkte, die die Linzer vor Altach und Mattersburg liegen, bei der Auslosung leicht möglich, dass bis zum Liga-Abpfiff genau einer übrig bleibt. Ob sich Krankl dadurch für höhere Aufgaben empfiehlt? Fraglich. Aber einer wie er kann sicher auch daraus noch Motivation beziehen: Immerhin wird er in diesem Fall den Lask um einen Punkt vor dem Abstieg gerettet haben. Es kommt eben immer auf die Sichtweise an.