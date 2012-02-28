Der nächste Rücktritt?

Kommt er wieder, oder war’s das? Seit Bode Miller die Saison für beendet erklärt hat, überschlagen sich die Spekulationen über ein Karriereende. Dabei ist irritierend, dass er selbst ein solches ausschließt. Bisher hat man von dem US-Skistar schon oft das Gegenteil dessen bekommen, was er gesagt hat. Doch er ist noch immer für Topplätze gut und hat offenbar nach Jahren des Rebellentums seinen Frieden mit dem Sport gemacht. Aber er ist 34, irgendwann wird’s vorbei sein. Dann sind die üblichen Abgesänge unausweichlich, wie jetzt bei Cuche, vorher bei Walchhofer und Maier. Klar ist, dass der Skisport so oder so weitergehen wird. Klar ist aber auch, dass man einen wie ihn, der für seinen unnachahmlichen Fahrstil und sein forsches, bisweilen lästiges Auftreten bekannt war, nicht schnell wiederfinden wird.