Der nächste Tausch?

In St. Pölten gibt’s einen vom Land geförderten Zweitdivisionär, der demnächst ein neues Stadion hat. Wiener Neustadt spielt hingegen in der obersten Liga, hat jedoch keinen Gönner mehr und ist bei der niederösterreichischen Landespolitik so beliebt wie ein Austrianer im Rapid-Sektor. Was liegt also näher, als die Lizenz aus dem Süden in die Landeshauptstadt zu verschieben? Und siehe da: Heute, Mittwoch, findet eine Pressekonferenz mit beiden Klubs zum Thema "Bundesliga-Lizenz" statt. Man kann sich die Neuigkeiten schon zusammenreimen.



Merkwürdig ist aber, dass sich beide Vereine bisher ganz klar gegen einen solchen Lizenztausch ausgesprochen haben, der ja auch dem sportlichen Wettbewerb widerspräche. Und es haben auch nicht die Vereine eingeladen, sondern der ÖVP-Landtagsklub beziehungsweise dessen Chef Klaus Schneeberger. Gibt es da politischen Druck auf die Klubs? Es wäre ein unschöner Aspekt.