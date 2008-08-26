Der Neandertaler aß viel Fleisch

Isotope sind verschiedene Varianten eines chemischen Elements. Zur großen Überraschung der Wissenschaftler verschmähte der rheinische Neandertaler Fisch, obwohl er längs des Rhein-Nebenflusses Düssel gelebt hatte, erklärte der Urgeschichtler Ralf W. Schmitz als Leiter des Neandertaler-Forschungsprojekts.



Der vor 42.000 Jahren gestorbene historische "Namenspatron" des populären Urmenschen hatte denselben einseitigen Speiseplan wie seine übrigen europäischen Artgenossen. Knochen von acht Neandertalern aus rund 100.000 Jahren, die zwischen Frankreich und Kroatien gefunden wurden, waren bereits untersucht worden. Alle erwiesen sich als extreme Fleischesser, deren Ernährungsgewohnheiten mit denen fleischfressender Tiere wie etwa Wölfen zu vergleichen sei. Mit der jüngsten Forschungsarbeit lägen nun erstmals auch Daten zur Ernährung des Neandertalers aus dem Norden Mitteleuropas vor, sagte Prof. Michael P. Richards vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie (Leipzig).



Einbezogen in die Untersuchung war auch der erst 1997 entdeckte Neufund des Armknochens eines zweiten Neandertalers von der historischen Fundstätte. Die Isotopen-Daten von Stickstoff und Kohlenstoff in den Knochen, die mit den Werten fleisch- und pflanzenfressender Tiere verglichen werden, geben Auskunft über die Ernährungsweise der letzten Lebensjahre. (APA()