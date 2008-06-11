Der neue Rohstoff- Nationalismus

Indes will der Iran künftig mit Venezuela wirtschaftlich noch näher zusammenrücken. Zu diesem Zweck wurde eine gemeinsame Entwicklungsbank gegründet. Dieses Geldinstitut wird seinen Sitz in Teheran haben und mit einem Anfangskapital von 1,2 Milliarden Dollar ausgestattet, das die beiden Partner jeweils zur Hälfte einzahlen.



Zwei "Brüderstaaten" mit 32 Joint-Ventures



"Hier arbeiten zwei Brüderstaaten zusammen, die an einem Strang ziehen und noch viel gemeinsam erreichen werden", meinte Venezuelas Staatschef Hugo Chavez stolz zu Journalisten. Hauptaufgabe des Instituts ist die Förderung, Finanzierung und Realisierung von gemeinsamen Wirtschaftsprojekten. In den acht letzten Monaten haben der Golfstaat und das südamerikanische Land über 32 Joint-Ventures, die sich vorwiegend auf den Rohstoffsektor konzentrieren, begonnen. Zuletzt gab es allein im April 15 konkrete Unterzeichnungen von bilateralen Kooperationsverträgen.



Schulterschluss von Caracas und Teheran



In Zeiten des ständig steigenden Ölpreises üben die beiden US-Widersacher Caracas und Teheran als einflussreiche Opec-Mitglieder den demonstrativen Schulterschluss. Dass US-Präsident George W. Bush bei seinem Opec-Verbündeten Saudi Arabien mit der Bitte, die Rohölfördermenge zu erhöhen, eiskalt abgeblitzt ist, nahmen Teheran und Caracas nicht ohne Genugtuung zur Kenntnis.



Somit droht der Rohölpreis weiter in die Höhe zu schießen, wovon der neue Rohstoffnationalismus profitieren würde. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass sich Venezuela jüngst auch im Atomstreit der Perser mit dem Westen demonstrativ hinter Teheran gestellt hatte.