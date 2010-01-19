Der neue Seelendoktor Wiens

Im Zuge der Wiener Psychiatriereform vor 30 Jahren gegründet, kümmern sich heute 240 Mitarbeiter im PSD um mehr als 10.000 Patienten jährlich.



Das war nicht immer so. Wie Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely am Dienstag erklärte, gab es 1980 in der Psychiatrie zwar 3500 Betten, aber keine ambulante Behandlung. Außerdem seien vier von fünf Aufnahmen zwangsweise erfolgt. "Mittlerweile sind dank der Vollversorgung im ambulanten Bereich nur noch 650 Betten nötig und drei von vier Aufnahmen passieren freiwillig", so Wehsely. Dazu habe Stephan Rudas wesentlich beigetragen.



Psota will vor allem diese Errungenschaften erhalten. Gegenwärtig gelte es, psychisch kranke Menschen



zu entstigmatisieren. "Man wird der Entwicklung Rechnung tragen müssen, dass in Europa jeder dritte Mensch einmal in seinem Leben psychisch erkrankt", so Psota. Als weitere Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit nannte er Kinder- und Alterspsychiatrie.



Hohe Erwartungen



Hohe Erwartungen an Psota setzt die Wiener ÖVP: "Bis heute gibt es keine externe Evaluierung des PSD", kritisierte Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec. Außerdem sei die Versorgung von psychiatrischen Patienten außerhalb des Spitalsbereichs reformbedürftig. "Ich hoffe, dass mit Psota rasch Erneuerungen kommen", so Korosec.