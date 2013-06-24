Der Niedergang, so richtig

"Der reinste Horror" - das war für den TV-Kritiker von Stern.de die letzte "Wetten dass..?"-Ausgabe. Das war die traditionelle Sommer-Ausgabe aus Mallorca, die immer besonders locker daherkommen will. Da muss sich ein Hollywoodstar schon mal Eiswürfel in den Schritt gießen lassen. Es ist ja Mallorca, Sommerfiliale der Karnevalslustigkeit. Besonders hart hergenommen wurde von der Kritik Moderator Markus Lanz, der nun offenbar wirklich nur mehr allein über seine schalen Witze lacht.



Obwohl - für die Witze ist ja mittlerweile Prollhumoristin Cindy aus Marzahn zuständig. Seit diese Scherzkanone in Pailletten-Rosa den Posten der Assistentin von Michelle Hunziker übernommen hatte, polarisierte sie: Die einen fanden sie eine willkommene Unterminierung der gesitteten Anzugträger-Unterhaltung, die anderen sahen den Untergang des Abendlandes durch die totale Privatfernsehinfizierung von "Wetten dass..?".



Nun hat Cindy aus Marzahn angekündigt, ihren Job als Lanz-Assistentin niederzulegen. Offiziell hat sie zu wenig Zeit. Es könnte natürlich sein, dass sie einfach rechtzeitig das sinkende Schiff "Wetten dass . . ?" verlässt - die Frau hat ja eine tadellose Karriere zu retten.



Kurioserweise markiert gerade dieser Ausstieg vielleicht den endgültigen Niedergang dieses einst unkaputtbaren Schlachtrosses der Samstagabendunterhaltung. Und der wirkliche Niedergang von "Wetten dass. . ?" ist ja dann eigentlich, dass ausgerechnet Cindy aus Marzahn, diese vom Boulevard ausgeborgte Knallcharge, den Niedergang auslöst.