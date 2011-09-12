Der ÖFB am Roulettetisch

Beim ÖFB, so sagte einst Max Merkel, funktioniere nichts bis auf die Mittagspause. Man sollte den Satz um die Nachwuchsarbeit ergänzen. Es wäre zwar vermessen die aktuelle Generation als goldene zu bezeichnen, doch Talent ist im Team nicht mehr so rar gesät wie früher.



Umso wichtiger ist die anstehende Entscheidung in der Teamchef-Frage. Greift der ÖFB erneut daneben, wie seit gut zehn Jahren mit erstaunlicher Sicherheit, könnte er dieser Generation, die er dank Akademien und Nachwuchsprojekten selbst aufgebaut hat, einen möglichen Erfolg verwehren. Und es deutet viel darauf hin, schließlich will der ÖFB mit Franco Foda offenbar verhandeln, noch ehe das Anforderungsprofil erstellt ist. Diese Art der Teamchefsuche ist kein Auswahlverfahren, das ist Roulette.