Der ORF hat Dank verdient

Falls Ihr TV-Schirm eines der landesweit 1520 Teletest-Geräten für die Quotenermittlung ist und Sie an diesem Donnerstagabend noch nichts Besseres vorhaben, dann schalten Sie doch bitte ab 20.15 Uhr auf ORF 1 und bleiben Sie bis Mitternacht dabei! Denn der Österreichische Rundfunk hat sich ein Dankeschön verdient. Denn mit den beiden neurotischen Genies "Dr. House" und "Mr. Monk" sowie der nachfolgenden Unterhaltungsleiste ist wieder Leben in den Donnerstag-Hauptabend gekommen - auch wenn die "Liebe Familie" in der nächsten Generation manchmal mehr penetrant als lustig ist, die "Echt fett"en Gags in der x-ten Auflage an Reiz verlieren und Stermann/Grissemann in die Jahre gekommen sind. Aber das jugendlich angehauchte Donnerstagsprogramm zeugt vom Versuch, diese Seherschicht nach dem "MiA"-Flop wieder zurückzugewinnen.