Der ORF mitten im Tauziehen

Eine bessere Illustration zum Thema politisches Tauziehen um den ORF kann man sich kaum denken. Entweder ihr tut, was wir wollen, oder es gibt eben kein Geld - nichts anderes sagt dieser Satz. Gerichtet war er zwar an den Koalitions-"Partner", aber man konnte das Management auf dem Küniglberg dabei beinahe schlucken hören.



Um die Unglaublichkeit dieses Satzes zu illustrieren, ist es gut zu wissen, wo diese ominösen 160 Millionen Euro mehr für den ORF eigentlich herkommen: Es ist eine Kompensation dafür, dass sozial Schwache wie Arbeitslose oder Mindestpensionisten keine Rundfunkgebühren zahlen müssen. Das dadurch entfallene Entgelt soll dem ORF nun (wie auch früher üblich) ersetzt werden. In Summe also kein Grund, als Gegenleistung für diese nötige und sinnvolle Kompensation besonderes Wohlverhalten einzufordern (von wem auch immer). Aber es zeigt gut, in welchem politischen Selbstverständnis der ORF agieren muss.



Siehe auch:ORF-Gesetz: Graue Wolken über dem Koalitionsfrieden