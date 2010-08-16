Der ORF und die Politik

Während sie gestern mit Grünen-Chefin Eva Glawischnig weiter die Reihe der Parteiobleute - diesmal mit der Assistenz des Industriellen Claus Raidl - abarbeitete, ist die Liste der Talker in der ZiB24 zum Teil erfrischend bunter: Nach Nina Proll und Rudi Anschober sind Interviews mit der Managerin Brigitte Ederer und Skistar Marlies Schild geplant, aber auch hier bleibt der Kotau vor der Politik mit der Einladung von fünf Partei-Vertretern nicht aus.



Vielleicht sollte man sogar ein wenig dankbar sein, wenigstens an Sommersonntagen mit ängstlichen politischen Pflichtübungen des eben nicht mehr so unabhängigen ORF verschont zu werden. Für Diskussions-Freaks gabs Sonntag einen Ausweg: Sie schalteten um zu Anne Will in der ARD und erlebten eine interessante Debatte zum Thema "Millionäre zur Kasse": Würden mehr spendier- und stiftungsfreudige Reiche die Budgetprobleme lösen? Oder wären höhere Steuern für alle Vermögenden solidarischer? Warum ist Wohltätertum eigentlich steuerlich absetzbar? Nur einer der hochkarätigen Teilnehmer war ein Politiker.



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