Der ORF und die Singlekinder

Die Verantwortlichen versichern händeringend, dass dabei alles respektvoll und mit Bedacht vor sich gehen würde. Doch die Sendung wirft schon strukturell Zweifel auf. Die Kennenlernphase soll nämlich nach dem "Bauer-sucht-Frau"-Schema vonstatten gehen: Zwei Kandidaten ziehen beim Suchenden und dessen Nachwuchs ein, für einen muss sich der (oder die) dann entscheiden. Das freilich ist lustig, wie man von der ATV-Show weiß. Allerdings stellt sich die Frage, was man den dabei anwesenden Kindern (laut ORF von zwei bis 19 Jahren) damit beibringen will: Dass die Partnersuche ein Fleischmarkt ist, bei dem man sich einfach durchprobiert?



Gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist die Partnersuche sehr heikel, die Frage, wann und unter welchen Umständen man einen neuen Partner den Kindern vorstellt, ist schwierig. Dabei kann man leicht Schäden auslösen, die nur schwer zu beheben sind. Ob sich das in einer TV-Show (und sei sie nicht boulevardesk gemeint) mit dem nötigen Fingerspitzengefühl machen lässt, ist fraglich.