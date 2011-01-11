Der ORF und die Skandal-Maschine

Das Problem dabei ist: Es gibt objektiv keinen Skandal. Dass Alfons Haider mit einem Mann tanzt - und das nicht einmal unbekleidet -, ist per se kein Skandal. Vielleicht mag es für den einen oder anderen Zuschauer ungewohnt wirken, aber das macht es nicht zu einem Skandal. Es wird nur dann zu einem Skandal, wenn der ORF es zu einem macht. Dadurch nämlich, dass man erst ein großes Geheimnis daraus macht, dann die "Bombe" platzen lässt - das Ganze noch über Interviews im Boulevard unterfüttert und alles tut, damit sich doch irgendwo noch einer findet, der "Skandal" schreit. Dann kann man sich noch auf die Fahnen schreiben, eine "Debatte" oder noch besser einen "Dialog" angestoßen zu haben. Es wäre schön, wenn dieser alte Mechanismus diesmal nicht funktionieren würde und diese Nachricht mit einem legeren Achselzucken zur Kenntnis genommen wird. Zumindest wünschen wird man sich das dürfen.



Siehe auch:'Dancing Stars': Viele Paare und zwei Männer