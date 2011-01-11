Der ORF und die Skandal-Maschine

Der "Skandal" ist perfekt: Alfons Haider wird bei der kommenden Staffel von Dancing Stars tanzen. Und nicht nur das: Der bekennende Homosexuelle wird das mit einem Mann als Tanzpartner tun! Diese Information hat man im ORF am Dienstag via Ö3 "rausgelassen" und erst nach Stunden bestätigt. So hätte man sich das auf dem Küniglberg gedacht: Einen kleinen, aber handfesten Skandal, der das schwindende Fernsehvolk wieder vors Heimkino zieht, wo es auch hingehört.
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Das Problem dabei ist: Es gibt objektiv keinen Skandal. Dass Alfons Haider mit einem Mann tanzt - und das nicht einmal unbekleidet -, ist per se kein Skandal. Vielleicht mag es für den einen oder anderen Zuschauer ungewohnt wirken, aber das macht es nicht zu einem Skandal. Es wird nur dann zu einem Skandal, wenn der ORF es zu einem macht. Dadurch nämlich, dass man erst ein großes Geheimnis daraus macht, dann die "Bombe" platzen lässt - das Ganze noch über Interviews im Boulevard unterfüttert und alles tut, damit sich doch irgendwo noch einer findet, der "Skandal" schreit. Dann kann man sich noch auf die Fahnen schreiben, eine "Debatte" oder noch besser einen "Dialog" angestoßen zu haben. Es wäre schön, wenn dieser alte Mechanismus diesmal nicht funktionieren würde und diese Nachricht mit einem legeren Achselzucken zur Kenntnis genommen wird. Zumindest wünschen wird man sich das dürfen.
Siehe auch:'Dancing Stars': Viele Paare und zwei Männer