Der ORF und die Toten

Die Sondersendungen am Freitag tagsüber waren 1A. Durchdacht und interessant.



Berührend war in der 11-Uhr-Sondersendung in ORF 2 der mehrmalige frühere ORF-Generalintendant Gerd Bacher mit der Anekdote mit den 20-Schilling-Scheinen. Zilk hatte dereinst Bacher gefragt, ob er nicht am Abend mit ihm durch die Stadt gehen will. Bacher: "Ja machma". Und Zilk verteilte die 20er aus eigener Tasche an die Arbeiter der Müllabfuhr. Das Zilk-Begräbnis wird im ORF wohl noch breiter ausgewalzt als das Gedenken an Jörg Haider.



Eines stimmt nachdenklich: Warum bitte ist der ORF nur bei Todesnachrichten zu solchen Leistungen in der Lage? Was machen die zuletzt eingesetzten Journalisten eigentlich sonst?