Der ORF und sein Mehrwert

Zwar finden sich in dem Buch interessante Fakten und Kommentare führender Mitarbeiter des Hauses, eine Reflexion, wie denn Teile des Programmes im Lichte des öffentlichen Auftrages zu sehen sind, sucht man jedoch vergeblich.



Und da gäbe es einige interessante Fragen in diesem Komplex, etwa jene, welche Teile von ORF1 oder Ö3 die ORF-Führung noch als öffentlich-rechtlich einstuft. Gekaufte US-Serien, Filme und Musik mögen zwar das Recht der Zuseher auf Unterhaltung erfüllen, wirklich weiter bringen sie uns aber nicht. Das überlässt man dann den Intellektuellen-Ghettos, die sich auf Ö1, Teilen von ORF 2 oder 3sat gebildet haben. Dass sich der ORF auf diese Debatte gar nicht einlässt, ist aus seiner Sicht verständlich: Eine Erklärung, wie etwa der Public Value der Karlich-Show, "Anna und die Liebe" oder "CSI" zu werten ist, muss man schließlich erst einmal finden.