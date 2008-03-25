Der Oster-Flynn

Deswegen zappt man auch unentwegt durch die Programme. Und hie und da schafft man es sogar, dabei einen eigenen Programmschwerpunkt zu erstellen. Zu Ostern stand Errol Flynn dann ganz ungeplant im Mittelpunkt meines TV-Konsums. Am Sonntag wartete "Discovery Geschichte" mit einer informativen Biografie ("Leinwandheld und Abenteurer") auf, am Ostermontag brachte 3sat den Michael-Curtiz-Klassiker "Unter Piratenflagge".



Der zufällige Oster-Flynn im Patschenkino mundete und hätte durchaus auch in geplanter Version gefallen. "Good old Hollywood" mag zwar tot sein, ist aber noch immer "a schene Leich".