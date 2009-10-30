Der Pionier

Gunnar Prokop ist zweifelsohne ein Pionier. Im Handball genauso wie in der Spitzensportausbildung. Nun hat er auch im weiten Feld der Unsportlichkeit neues Land erschlossen. Dass ein Trainer derart ins Spielgeschehen eingreift und eine Partie entscheidet, hat es bisher noch nicht gegeben.
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Wenn Ähnliches in der dritten kolumbianischen Fußball-Liga passiert, berichtet die ganze Welt über diese Absurdität. Hier handelt es sich aber um die Eliteliga im Frauen-Handball. Selbst wenn der interventionistische Akt aus der Emotion heraus geboren wurde, dürfte sich Prokop über eine mehrjährige Sperre nicht beschweren. Denn dieses Feld der Unsportlichkeit darf nie mehr wieder betreten werden.