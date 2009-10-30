Der Pionier

Wenn Ähnliches in der dritten kolumbianischen Fußball-Liga passiert, berichtet die ganze Welt über diese Absurdität. Hier handelt es sich aber um die Eliteliga im Frauen-Handball. Selbst wenn der interventionistische Akt aus der Emotion heraus geboren wurde, dürfte sich Prokop über eine mehrjährige Sperre nicht beschweren. Denn dieses Feld der Unsportlichkeit darf nie mehr wieder betreten werden.