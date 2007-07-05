Der Powerpoint-Mann

Willi Ruttensteiner hat die Fußballwelt nicht neu erfunden. Aber er hat beim ÖFB Methoden für die Betreuung von Mannschaften installiert - von Computer-Analysen bis Individualtraining - die bei großen Vereinen von großen Trainern längst angewandt werden. Mehr hat er in Österreich nicht gebracht. Er wurde deshalb als Powerpoint-Fanatiker abqualifiziert, und das ausgerechnet von Personen, die sich wahrscheinlich schon beim E-Mailen schwer tun und beim Fußball lieber auf ihr Bauchgefühl und ihre jahrelange Erfahrung als Kicker verlassen, als einen Blick über die Landesgrenze hinaus zu wagen. Nur deshalb ist der heimische Fußball dort, wo er jetzt steht, nicht wegen eines Computer-Programms.