Der Preis des Klimas

Wer klimaschädlich lebt, muss ab Samstag eine CO 2 -Steuer zahlen. Betroffen sind erster Linie die Spritpreise. Laut dem Wirtschaftsinstitut Wifo werden sich der Liter Diesel um 9,9 Cent und der Liter Benzin um 8,6 Cent durch die Maßnahme verteuern. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer nutzten am Freitag die letzte Gelegenheit, um noch billiger zu tanken.



Wobei die Spritpreise durch die Energiekrise in den vergangenen Monaten ohnehin bereits in astronomische Höhen gestiegen sind. Im August war der Diesel um 48 Prozent teurer als im Vorjahresmonat, Benzin verteuerte sich innerhalb eines Jahres um 38 Prozent.



Die CO 2 -Steuer mit einem Preis von 30 Euro pro Tonne CO 2 ist das Gegenstück zum Klimabonus, den jeder Mensch mit Hauptwohnsitz in Österreich ausgezahlt bekommt (500 Euro). Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr steht der halbe Klimabonus von 250 Euro zu. Wer wie umweltfreundlich lebt, hat nun also einen Preis.

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