Der radikale ISLAM kommt immer mehr in FAHRT!!!

Wenn Muslime in Europa gefragt werden, wo es einen toleranten, liberalen Islam gibt dann wird von diesen gerne auf Indonesien verwiesen. Indonesien ist der einzige islamische Staat, wo die großen Weltreligionen gleichgestellt sind, sprich dass alle großen Konfessionen Gotteshäuser bauen und Religionsunterricht durchführen dürfen, ein Glaubenswechsel in jede Richtung möglich ist und Gesetze ohne Scharia Geltung hatten. Ja in den größeren Städten gab es sogar eine Homosexuellenszene.











Paradoxerweise hat der radikale ISLAM mit der Demokratisierung des Landes Schwung aufgenommen, denn es waren gerade radikal-islamische Organisationen, die die Freiheiten der Demokratie für sich zu nutzen wussten. Oh ist nicht gerade auch in den Niederlanden mit DENK eine islamische Partei ins Parlament eingezogen, die statt Integration der Neubürger "gegenseitige Akzeptanz" fordert und für eine Rassismuspolizei und Quoten in Betrieben und Behörden eintritt!!!











Die Vertreter des radikalen Islams Indonesiens sind in der Lage in der Hauptstadt Jakarta Hunderttausende weiß Gekleidete auf die Straße zu bringen und damit eindrucksvoll ihre Macht zu demonstrieren. Sie scheuen sich auch nicht davor zurück z. B. gegen den wegen seines Kampfes gegen die Korruption in der Bevölkerung äußerst beliebten Gouverneur der Hauptstadt, Basuki Purnama, als Christ und Chinese Angehöriger einer doppelten Minderheit, offen Stellung zu beziehen und mit an Haaren herbeigezogenen "Blasphemie"-Vorwürfen vor Gericht zu zitieren.











Die liberalen Muslime geraten auch in Indonesien immer mehr ins Hintertreffen, was man daran erkennt, dass in manchen Regionen in der Zwischenzeit die Scharia eingeführt wurde zu der Steinigung für Ehebruch, Stockhiebe oder Gefängnis für außereheliche und gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen, für unislamische Kleidung sowie Alkohol gehören; genauso wie eine allgegenwärtige Sittenpolizei.











Indonesien zeigt, dass der politische Islam im Vormarsch ist und es nicht reicht, wenn man einen toleranten, liberalen Islam in europäischen Talkshows zeigt und im Hintergrund der politische Islam auf der Lauer liegt um die Macht zu übernehmen.











Oh was sagte doch gleich nochmal Erdogan. Türken vermehret euch dann wird Europa uns gehören. Ihr müsst nicht 3 sondern 5 Kinder bekommen damit wir unser Ziel - die Übernahme - erreichen.











Es wird Zeit zu begreifen, dass das Ziel des politischen Islam die Durchsetzung einer Ideologie, einer Lebensweise ist und man seinen Vormarsch nicht mit Toleranz stoppen kann, weil Toleranz gegenüber einer Strömung deren Ziel die Zerstörung unserer Lebensweise ist kein erfolgsversprechender Lösungsansatz ist und auch niemals sein kann. Vielmehr müssen alle liberalen Kräfte, unabhängig welcher Ethie, Religion usw. sich dem politischen Islam entgegenstemmen oder wir werden von diesem wie z. B. der Libanon überrollt werden. Um den politischen ISLAM den Nährboden zu entziehen muss man liberale Muslime wie z. B. Amer Albayati unterstützen und fördern.



Quellen:

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163019792/Indonesien-Ende-eines-islamischen-Musterstaates.html

https://www.fischundfleisch.com/mag-robert-cvrkal/gewoehn-dich-dran-nein-daran-will-ich-mich-nicht-gewoehnen-32936